Новую версию Ultimate предложат в России ограниченным тиражом. А потом поставки этой модели в Россию вообще прекратятся.

Со 2 июля 2020 года седан Subaru Legacy Ultimate можно заказать во официальных дилерских центрах Subaru в России. Эти 77 автомобилей Legacy станут последними для России — новое поколение Legacy предназначено исключительно для североамериканских покупателей и на наш рынок поставляться не будет.

Версия Ultimate базируется на комплектации Premium ES и предложат ее в четырех цветах кузова: «Белый перламутр», «Чёрный металлик», «Тёмно-красный перламутр» и «Тёмно-серый металлик».

У автомобилей спецверсии зеркала заднего вида, решетка радиатора и 18-дюймовый колесные диски выкрашены в черный цвет, дверные ручки и накладка на крышку багажника выполнены в цвет кузова, а завершают образ — шильдики Ultimate на кузове.

В интерьере тоже есть нюансы — сиденья и двери получили комбинированную отделку (кожа/замша), дефлекторы климат-контроля украшены черной окантовкой, а на панели приборов, сиденьях и дверях нанесена синяя прострочка. На центральной консоли закреплена особая табличка с уникальным номером автомобиля из ограниченной серии.

«Сердце» полноприводного Subaru Legacy Ultimate — 2.5-литровый мотор, мощностью 175 л.с., который агрегатируется вариатором.

Приобрести автомобиль из специальной серии можно за 2 699 900 рублей, это на 190 тыс. рублей больше, чем просят за авто в «донорской» комплектации Premium ES.

В феврале этого года Subaru вернулась в нефтяной регион и открыла дилерский центр в Сургуте.



«Прощальная» версия Subaru Legacy: дилеры уже принимают заказы Новую версию Ultimate предложат в России ограниченным тиражом. А потом поставки этой модели в Россию вообще прекратятся. «Прощальная» версия Subaru Legacy: дилеры уже принимают заказы

Фото: Subaru