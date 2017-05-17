Subaru вернулся в нефтяной регион

Компания открыла в Сургуте, где спрос на кроссоверы традиционно высок, новый дилерский центр.

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В феврале в Сургуте заработал новый многофункциональный дилерский центр Subaru, пользоваться услугами которого также смогут жители Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма и других городов региона.

Общая площадь центра составляет около 1000 квадратных метров, половина из которых используется в качестве шоу-рума. В сервисной зоне размещены посты слесарного и кузовного ремонта, а также пост шиномонтажа и даже покрасочная камера. Более того, работает система интерактивной приемки в сервис.

Открытие нового дилерского центра важно потому, что регион лишился дилера бренда ровно год назад — ООО «Генки Мотор» утратил свой статус «официала» в феврале 2019 году. Теперь компания вернулась в регион с новым партнером — ГК «СК Моторс». К слову, ГК занималась обслуживанием машин Subaru с апреля 2019 года, но официальный статус получила только в этом месяце, построив соответствующий всем требованиям бренда центр с просторным шоу-румом, комфортной зоной отдыха и полным спектром услуг.

Важность события подчеркивает то, что церемонию открытия посетил генеральный директор ООО «Субару Мотор» г-н Такахаши Татцу. Новый дилерский центр расположен на улице Профсоюзов, в доме 1/3.

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Фото: Subaru