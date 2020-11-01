Китайский автопроизводитель стал дороже GM

Разница в стоимости компаний составила более 4,5 млрд долларов.

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Долгая история и традиции сегодня на биржах уже не ценятся. На первый план вышла актуальность бизнеса и его перспективность. Яркий пример тому — уровень капитализации китайского производителя электрокаров NIO, который превысил уровень капитализации концерна GM.

Цена NIO сегодня составляет 57,69 млрд долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской биржи NYSE. Удивительно, но всего за месяц стоимость компании увеличилась более чем в два раза. При этом General Motors оценивается биржей в 53,15 млрд долларов, что на 4,54 млрд меньше.

Кроссовер NIO ES8

Рост стоимости произошел после заявления китайского правительства об экологизации экономики. Это привело к росту спроса на электрический транспорт.

Салон кроссовера NIO ES8

Напомним: спрос на электромобили, которые считаются перспективным транспортом ближайшего будущего, привел к увеличению капитализации компании Tesla до 415 млрд долларов, что позволило ей обойти по этому параметру Тойоты. При этом объемы выпуска автомобилей у них несравнимы.

Отметим, что NIO выпустило всего 64 тысячи автомобилей с 2017 года, тогда как GM только за год продал почти 3 млн машин. При этом китайская компания активно создает сети зарядных станций и пункты замены аккумуляторов, вкладываясь не только в транспортные средства, но и в инфраструктуру, делая на нее больший упор.

Первый электрокроссовер в скором времени появится и у Subaru.

Фото: NIO