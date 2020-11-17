Дуэйн «Скала» Джонсон полез в новый Porsche... и не поместился

Съемка сцены с погоней оказалась под угрозой срыва из-за слишком широкой спины.

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Звезда фильмов «Разлом Сан-Андреас», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Форсаж: Хоббс и Шоу» в очередной раз не поместился за рулем спортивного автомобиля. В очередной раз — потому что в 2015 году Джонсон уже публиковал в Instagram свое фото рядом с суперкаром LaFerrari, сопроводив его подписью «Папа в нее не вписался». В этот раз Дуэйну не повезло с электрическим Porsche Taycan, который был задействован в съемках фильма «Красное уведомление», запланированного к прокату в 2021 году.

«Скала» застрял в автомобиле Porsche Taycan, потому что «его спина немного широковата», — сообщает Instagram звезды с 203 млн подписчиков. Отметим, что 48-летний актер имеет рост 196 см и вес около 120 кг. Легко допустить, что обладателю таких параметров действительно может быть непросто уместиться в некоторых автомобилях.

Однако и более высокие люди с подобными ситуациями как-то справляются: например, баскетболист Леброн Джеймс отдавал свой Ferrari F430 Spider на доработку. Впрочем, несмотря на отчетливо рекламный характер этой истории, она работает: хочется дождаться премьеры фильма, чтобы понять, каким же именно «творческим способом» Дуэйну все-таки удалось отсняться в проблемной сцене с Тайканом. По сценарию актер должен был участвовать в погоне на этой машине.

Еще один фильм 2021 года с запредельными погонями — «Форсаж-9», после которого нас ждут еще две части франшизы.

Фото: Instagram, пользователь therock