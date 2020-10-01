После «Форсаж-9» будет еще две части фильма

В последних двух сериях соберут золотой актерский состав.

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После девятой части франшизы Fast And Furious (в российском прокате — «Форсаж») выйдет еще две части, которые будут продолжением основной сюжетной линии. Скорее всего, выходом этих картин серия завершится, однако не исключается выпуск новых спин-оффов, первым из которых в 2019 году стал фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Что касается основного повествования, то в финальных двух частях продюсеры собираются задействовать всех основных персонажей серии — и, соответственно, золотой актерский состав: издание Deadline пишет, что в фильмах заявлены Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль и Сон Кан. Режиссером, по последним данным, может снова стать Джастин Лин, ведущий сейчас переговоры с киностудией Universal Pictures.

Что касается девятой части «Форсажа», то в фильме продолжится история героини Шарлиз Терон и появится новый отрицательный герой, которого сыграет Джон Сина. Кроме того, уже в девятой части снова появится Сон Кан — его персонаж из «Токийского дрифта», погибающий в финале, вернется в сюжетную линию.

«Форсаж-9» уже готов к релизу, но его дата перенесена на май 2021 года из-за коронавируса.

Видео: Youtube, канал Universal Pictures Russia