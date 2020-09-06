«Не время умирать» — 25-й фильм Бондианы — выйдет в конце ноября.

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Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» должен был выйти в прокат еще в апреле 2020 года, но пандемия внесла коррективы. Теперь картина будет запущена в кинотеатрах в конце ноября.

Пока же кинокомпания Universal опубликовала динамичный трейлер фильма режиссера Кэри Фукунага, в котором показано много эффектных трюков (но, надеемся, не все).

Сюжет фильма прост. Бонда, пытающегося бросить шпионскую жизнь, просят помочь старому другу — агенту ЦРУ Феликсу Лейтеру. Вернувшемуся агенту придется столкнуться с изменившимся миром шпионажа. Фильм полон перестрелок, автомобильных погонь, трюков и многого другого.

Появляется в картине и знаменитый Aston Martin DB5, а также Aston Martin Series II V8 Vantage, новый DBS Superleggera и Valhalla. Кроме того, новые Дефендеры выполняют невероятные трюки, а их полет над склоном завораживает.

Еще один трейлер 25-го фильма Бондианы вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube