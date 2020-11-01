Срок сократили на десять лет — раньше говорили про 2040 год. Подключаемым гибридам отводят чуть больше времени, до 2035-го.

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Власти Великобритании собираются ввести запрет на продажу бензиновых и дизельных машин уже в 2030 году. Первоначально проект содержал в себе привязку к 2040 году — ее обозначал Майкл Гоув, занимавший тогда пост министра окружающей среды. Но теперь срок решили передвинуть, пишет издание Autoexpress со ссылкой на источники в британском правительстве.

Более того, теперь в проекте закона прописаны и подключаемые гибриды PHEV — их продажу планируют разрешить до 2035 года, но после этого срока британцы при покупке авто смогут выбирать лишь из электромобилей, аккумуляторных или на топливных элементах.

Ускорение сроков перехода на чистую электротягу в Великобритании обсуждали с начала 2020 года. Независимые источники утверждают, что в итоге в правительстве посчитали переход на стопроцентное использование автомобилей в указанный срок реальным.

Доля электротранспорта в Великобритании растет — в прошлом году 6,3% из 2,3 миллиона проданных машин были электромобилями или PHEV-гибридами. Однако автопроизводители и представители автобизнеса не раз высказывались против запрета транспорта с ДВС даже к 2040 году. Они считают, что никаких инвестиций в производство электромобилей для этого не хватит.

По неофициальным данным, премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление об электротранспорте на этой неделе.

А возможно ли, чтобы подобный сценарий начал разворачиваться в России? Эксперт «За рулем» уже дал ответ.

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