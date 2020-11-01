Владельцев средств индивидуальной мобильности будут штрафовать за нарушения — от 800 до 1500 рублей.

Электросамокаты, моноколеса, сигвеи, а также коньки и скейтборды — все это средства индивидуальной мобильности (СИМ), владельцам которых скоро придется отвечать за то, как и где они ездят. Как рассказали в Минтрансе, речь идет о скорости и местах передвижения — соответствующие изменения в ПДД вскоре будут направлены в правительство РФ.

Так по тротуарам нельзя будет разгоняться до скоростей более 20 км/ч, а до 14 лет нельзя будет выезжать на проезжую часть, если разрешенная скорость на этой дороге составляет более 60 км/ч. Дети до 7 лет смогут кататься исключительно по тротуарам и в пешеходных зонах, причем в сопровождении взрослых.

Замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко рассказал и о предусмотренных за нарушения новых правил санкциях. Они уже давно прописаны в КоАП. Это статья 12.29, в которой за нарушения правил велосипедистом, возчиком или иным лицом, участвующим в дорожном движении, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. В другой статье 12.30 КоАП прописаны еще два штрафа: за нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств (1000 рублей), либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (1000–1500 рублей).

При этом в МВД не представляют, как следует осуществлять контроль над пользователями СИМ, и надеются, что граждане проявят сознательность и не будут нарушать ПДД.

«Полноценный стопроцентный контроль силами полиции пользователей СИМ обеспечить невозможно, — говорит директор Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Надо создать правила, которые будут удобны всем, тогда водители, пользователи СИМ и пешеходы будут находиться в балансе».

Подробнее о новых правилах для СИМ вы можете узнать здесь.

Фото: Marat Mazitov / Unsplash