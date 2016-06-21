Новые правила движения: для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также вводит новое понятие СИМ, следует из проекта на госпортале regulation.gov.ru.

В документе Минтранс предлагает ввести в ПДД новое понятие — лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности. Раньше все новое и непонятное приравнивалось к пешеходам, но теперь пешеходам дали определение:

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие (везущие, несущие) средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также дети до 7 лет, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности», говорится в проекте постановления.

Таким образом, к пешеходам больше не приравниваются лица старше семи лет, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.

Предполагается ввести понятие СИМ — средства индивидуально мобильности, правила для которых будут особые.

«Средство индивидуальной мобильности — устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок».

Велосипедисты старше 14 лет, а также люди, использующие СИМ и чей возраст также более 14 лет, обязаны передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, а также по велосипедной зоне проезжей части.

На СИМ допускается выезжать на правый край проезжей части дорог, но только на дорогах со скоростным лимитом 60 км/ч и при условии, что индивидуальная «мобильность» оборудована электродвигателем, тормозом и звуковым сигналом.

Лицам старше 14 лет, использующим СИМ, в некоторых случаях разрешено ездить по тротуару и пешеходной дорожке. Смогут они это делать при отсутствии велосипедной и велопешеходной дорожки или полосы для велосипедистов.

Еще раз подчеркивается, что велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет, а также лица того же возраста, использующие средства индивидуальной мобильности, должны ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам.

Если траектории велосипедистов и людей, использующих СИМ, пересекаются с пешеходами, в приоритете всегда пешеходы, а всем остальным нельзя превышать скорость 20 км/ч, в том числе это касается жилых зон, велосипедных зон и дворовых территорий.

Кроме того, для обозначения зон, где запрещено пользоваться СИМ, а также для мест зарядки электромобилей разработают новые дорожные знаки.

Новые правила вводятся для того, чтобы урегулировать отношения между пешеходами, водителями и владельцами электросамокатов, гироскутеров и т. п. Статистики на этот счет нет, но СИМ стремительно вошли в моду, на дорогах их становится все больше, и они уже создают ощутимый дискомфорт пешеходам, особенно учитывая тот факт, что могут развивать скорость от 35 до 80 км/час. Между тем такие средства легкие, удобные, экологичные, поэтому специалисты прогнозируют, что к 2025 году их использование станет повсеместным и даже потребуется создать для них отдельную инфраструктуру.

Любопытные результаты получила группа немецких исследователей в ходе опроса: 36% опрошенных не видят ничего страшного в том, чтобы использовать средства индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС