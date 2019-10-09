Неожиданные результаты получила группа немецких исследователей: 36% опрошенных не видят ничего страшного в том, чтобы водить электрическое транспортное средство в нетрезвом состоянии.

Побудило провести это исследование то, что популярность электросамокатов в Германии неуклонно растет. Но люди не до конца понимают, что это опасное средство передвижения, для многих оно ассоциируется с обычным самокатом, который ездит «чуть быстрее», ну и только.

Особенно немцы любят использовать электросамокаты на различных фестивалях, музыкальных или таких, как, например, «Октоберфест», где пиво льется рекой.

Учитывая это, портал ScooterExperten.de провел онлайн-исследование, где выяснил, насколько люди считают для себя приемлемым водить электроскутеры в нетрезвом виде. Выяснилось, что более 36% респондентов готовы это делать после употребления одной или нескольких кружек пива.

43% мужчин не беспокоятся о том, что они выпили, прежде чем воспользоваться электроскутером, из них 59% это сделают даже после чрезмерных возлияний (три большие кружки пива и более). 29% опрошенных женщин поедут на электрическом скутере после употребления алкоголя, 37% из них даже после трех кружек и более.

Особенно много таких отчаянных среди молодых респондентов (от 18 до 34 лет) — 51%. Из них даже после употребления более одного литра пива 61% все равно воспользуются электроскутером. Среди тех, кто старше 55 лет, 25% поедут в нетрезвом виде на электроскутере, а 34% из них даже после изрядного количества выпитого алкоголя.

И это в законопослушной Германии, где вождение электроскутера в нетрезвом виде приравнивается к вождению автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и наказывается штрафом от 500 до 1000 евро (в зависимости от степени опьянения), запретом на вождение на один месяц и двумя штрафными баллами!

В онлайн-опросе, который проводился в период с 17 по 19 сентября этого года, участвовали 2090 человек старше 18 лет. Опрос организовали в преддверии фестиваля пива «Октоберфест», который в нынешнем году пройдет с 21 сентября по 6 октября.

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