Наконец-то: в ПДД будут поправки по электросамокатам и гироскутерам

Чтобы регламентировать средства индивидуальной мобильности (СИМ), их сначала нужно обозначить специальным термином.

В ПДД должен появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности». После этого пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров, сегвеев, скейтов обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. Поправки готовят Минтранс и Госавтоинспекция, о чем стало известно «Коммерсанту». На проезжую часть им разрешат выезжать только в случае отсутствия велосипедной дорожки, держась как можно правее.

Новых устройств для передвижения появляется все больше, и пришло время регламентировать их передвижение, так как они порой создают угрозу для пешеходов. Упорядочить их передвижение несколько раз собирались Мосгордума и Общественная палата РФ, но документов так никто и не разработал.

Особую опасность тут представляют электросамокаты, которые могут развивать скорость 50–70 км/ч, то есть ехать наравне с машинами. Согласно статистике ГИБДД, с 2017 года произошло 140 ДТП с участием нового вида транспорта, в которых погибло четыре человека.

Текущая редакция Правил приравнивает пользователей таких устройств к пешеходам, максимальное наказание для которых — 1,5 тыс. руб. за нарушение ПДД в состоянии опьянения. За границей регламентировать передвижение таких средств начали раньше: для владельцев СИМ были введены ограничения в Германии и Франции, в Великобритании на электросамокатах разрешается ездить только по специальным территориям.

Правда, когда поправки в ПДД появятся, неясно, кто будет контролировать скорость движения на тротуарах, вряд ли за нарушителями станут гоняться инспекторы, у которых и так дел полно, да и после сокращения на дорогах их осталось совсем немного, говорят эксперты. И все-таки термин необходим, чтобы закрепить соответствующее положение и начать воздействовать на общественное мнение, убеждая людей, что это опасный вид транспорта и двигаться более 20 км/ч по тротуару опасно, можно нанести травму пешеходу.

При этом в ГИБДД категорически против приравнивания электросамокатов к мопедам, даже несмотря на то, что скорость они могут развивать сопоставимую. Они хуже управляются, чем мопеды, поэтому незначительные помехи на проезжей части (высокая разметка, люк канализационного колодца, просто камушек, попавший под колесо) могут привести к падению человека и на высокой скорости выжить у него шансов нет.

Пока решения по этому вопросу нет, Госавтоинспекция планирует провести общественные слушания, после чего проект будет вывешен на regulation.gov.ru.

Недавно ВЦИОМ провел опрос, на что люди готовы были изредка заменить свой автомобиль. Оказалось, что 9% не против электросамоката.

Фото: Роман Пименов/ТАСС