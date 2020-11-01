На этот раз коллективный иск в суд подали автомобилисты Южной Кореи.

Поставщиком аккумуляторной батареи для Hyunai Kona Electric является компания LG Energy Solution. Эти же батареи устанавливаются на Chevrolet Bolt. Обе машины в настоящее время постоянно попадают под отзывные кампании, но у Hyundai появилась еще одна проблема — коллективный судебный иск от пострадавших клиентов в Южной Корее.

По данным Reuters, 200 автомобилистов выступили с требованиями компенсаций из-за возгорания батарей. Впрочем, возгорания происходили не только в Южной Корее. Аналогичные случаи зафиксированы в Канаде и Австрии. В Южной Корее зарегистрировано 11 пожаров. Откуда же набралось 200 истцов?

В ходе судебного процесса владельцы электрокаров хотят доказать, что проблема возгораний привела к резкому падению цен на Hyundai Kona Electric с пробегом — репутации модели нанесен ущерб. Чтобы компенсировать денежные потери при перепродаже, каждый истец требует 8 миллионов вон (около 550 тысяч рублей). Но это еще не все.

Hyundai и LG Energy Solution заявили, что им не известна причина пожаров. При этом компания Hyundai предложила решить проблему путем обновления программного обеспечения, но автомобилисты не думают, что этого будет достаточно. Помимо денежной компенсации они также требуют замены аккумуляторных батарей на новые.

Кстати, перепрошивку ПО предлагали и в компании Chevrolet. Благодаря ей зарядка аккумуляторов ограничивается 90 процентами. Но при этом запас хода электромобилей существенно снижается, что тоже может привести к коллективным судебным искам.

Проблемы с аккумуляторами есть не только у LG. Компания Samsung SDI столкнулась с аналогичной ситуацией. Ее батареи устанавливаются на гибридные автомобили Ford и BMW.

В скором времени все автомобили Hyundai получат искусственный интеллект. Даже бюджетные модели в базовых комплектациях.

Фото: Hyundai