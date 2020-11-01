Назван город с худшими дорогами в России — журнал За рулем

Назван город с худшими дорогами в России

А лучшие — не в Москве.

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Тюмень удерживает лидерство по качеству городских дорог среди российских городов, в тройку лидеров вошли Казань и Москва. Рейтинг составлен в ноябре 2020 года сервисом SuperJob на основе опроса автовладельцев из 37 городов с населением более 500 тысяч человек.

В двух столицах опрашивали по 1500 человек, в остальных городах-миллионниках — по 1000 человек, в полумиллионниках — по 700 человек.

Вопрос ко всем был только один: «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить, в среднем, как...», а ответ можно было выбрать из вариантов от «отлично» до «неудовлетворительно».

В Тюмени автомобилисты не дали ни одной неудовлетворительной оценки, а 86% оценили местные дороги как хорошие или отличные, поэтому нефтегазовая столица набрала средний балл — 4,18 из 5 возможных. У Казани получилось 3,73 балла, причем прирост за два года составил почти полбалла — дороги в столице Татарстана становятся лучше. Третье место у Москвы, в 2020 году дороги тут оцениваются на 3,66 балла, а в 2018-м было 3,57.

Оценка автомобилистами качества дорог по 5-балльной шкале в 2020 году

  1. Тюмень — 4,18
  2. Казань — 3,73
  3. Москва — 3,66
  4. Набережные Челны — 3,65
  5. Воронеж — 3,45
  6. Краснодар — 3,35
  7. Санкт-Петербург — 3,33
  8. Кемерово — 3,32
  9. Пенза — 3,27
  10. Новокузнецк — 3,26
  11. Липецк — 3,18
  12. Тольятти — 3,18
  13. Самара — 3,15
  14. Барнаул — 3,13
  15. Пермь — 3,08
  16. Оренбург — 3,06
  17. Екатеринбург — 3,04
  18. Ульяновск — 3,04
  19. Уфа — 3,04
  20. Ижевск — 3,01
  21. Красноярск — 3,00
  22. Волгоград — 2,97
  23. Нижний Новгород — 2,97
  24. Челябинск — 2,92
  25. Махачкала — 2,90
  26. Ростов-на-Дону — 2,88
  27. Владивосток — 2,87
  28. Омск — 2,86
  29. Саратов — 2,85
  30. Хабаровск — 2,85
  31. Ярославль — 2,80
  32. Киров — 2,79
  33. Астрахань — 2,74
  34. Томск — 2,73
  35. Иркутск — 2,71
  36. Рязань — 2,71
  37. Новосибирск — 2,69

А вот Новокузнецк и Кемерово, тоже стоящие в рейтинге довольно высоко, показали самое большое снижение оценок: на 0,22 и 0,18 балла соответственно. Есть и обратные примеры: по оценкам жителей, дороги за последние два года улучшаются во Владивостоке (плюс 0,42 балла) и Саратове (плюс 0,31 балла), что вывело эти города из числа аутсайдеров рейтинга.

В Новосибирске дела с дорогами плохи: 47% жителей оценили их состояние как неудовлетворительное, крупнейший сибирский город удостоился оценки 2,69 балла и замкнул рейтинг. Недалеко ушли (по таким-то дорогам) Рязань и Иркутск, набравшие по 2,71 балла.

Фото: depositphotos.com

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