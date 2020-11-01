Первое видео нового внедорожника Mercedes-Benz

Представление новой модели в компании решили начать с видео, где она преодолевает достаточно серьезное бездорожье.

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Mercedes—Benz EQC 4x4² — это только концепт электрического внедорожника, которым производитель хочет показать, на что способны подобные машины с высокой посадкой и нулевым уровнем выбросов.

В новом видео представлен прототип, за рулем которого находится чемпион мира по вейкбордингу Санне Мейер.

«Кто сказал, что электромобили и динамичное вождение несовместимы? — задаются вопросом в видеоролике. — Это в прошлом».

Тем, кто сомневается в том, что электромобили смогут нормально ездить по бездорожью, видео дает исчерпывающий ответ. Автомобиль получил портальные мосты и подвеску, которая может увеличивать дорожный просвет со 140 до 293 мм. Это на 23 мм больше, чем у внедорожника G-класса. Кроме того, переход на портальные мосты значительно увеличивает глубину преодолеваемого брода (на 150 мм, до 400 мм).

Пока Mercedes-Benz не планирует запускать концепт в производство. Возможно, в будущем на его базе появится менее хардкорная модель без портальных мостов.

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Фото, видео: Daimler AG