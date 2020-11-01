Дорожные испытания сейчас проходит не только седан C-класса, но и кроссовер GLC.

Материалы по теме Mercedes-Benz прекратит выпуск доступных моделей

Широкий модельный ряд Mercedes-Benz постоянно меняется, и порой бывает сложно уследить, какие перемены в нем готовятся. Но эти два автомобиля особенно интересны, так как они остаются самыми популярными. В новом видео C-класс и кроссовер GLC следующего поколения испытывают на дороге общего пользования — это колонна обтянутых камуфляжем автомобилей.

Обе машины построены на модернизированной платформе Modular Rear Architecture. Кстати, кроссовер GLC станет заметно больше нынешнего поколения, что позволит размещать в его салоне три ряда сидений.

Новый C-класс во многом будет похож на представительский S-класс, который компания Mercedes-Benz представила в этом году. Седан изменится как внутри, так и снаружи, а также получит ряд новых технологий и систем. Хорошо это или плохо, он будет выглядеть как маленький S-класс.

Кроссовер и седан оснастят 2-литровыми двигателями в разных вариантах исполнения — естественно, гибридных. Даже версия C63 получит гибридную силовую установку на базе 2-литрового мотора, мощность которой составит более 500 л.с. за счет электрификации.

Премьера седана, скорее всего, состоится в первой половине 2021 года. GLC, вероятно, появится позже — во второй половине следующего года или даже в начале 2022-го. Кстати, на базе этого кроссовера также будет создана полностью электрическая модель EQ.

Mercedes-Benz также представила новый уникальный грузовик с 900-сильным водородным двигателем.

Фото, видео: Youtube