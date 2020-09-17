Mercedes-Benz представил уникальный грузовик

Модель GenH2 имеет 900-сильную силовую установку, работающую на топливных элементах.

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Перевозка товаров жизненно необходима, но при этом окружающей среде наносится серьезный урон. Концерн Daimler AG нашел решение проблемы — серийная модель грузовика Mercedes-Benz GenH2.

Возможности GenH2 аналогичны возможностям модели для дальних перевозок Actros: полная масса 40 тонн, грузоподъемность 25 тонн. Но работает новинка на водороде, который хранится в двух баках — по 40 кг в каждом, благодаря чему запас хода грузовика составляет до 2000 км.

В движение машину приводят два электродвигателя, пиковая мощность каждого из которых составляет 449 л.с. и 2071 Нм. На «плато» двигатели имеют мощность 312 л.с. и 1577 Нм.

Водородный мотор необходим для зарядки аккумуляторов, питающих энергией электрические двигатели.

Официально GenH2 — это концепт, но в Mercedes-Benz заявили, что машина также является и серийной моделью — стадия прототипа была пропущена, как это иногда бывает. Продажи грузовика начнутся в 2023 году.

Как выглядели бы грузовики, если бы их выпускали производители спорткаров? Рисунки на эту тему вы найдете здесь.

Фото: Daimler AG