Mercedes-Benz представил уникальный грузовик

Перевозка товаров жизненно необходима, но при этом окружающей среде наносится серьезный урон. Концерн Daimler AG нашел решение проблемы — серийная модель грузовика Mercedes-Benz GenH2.
Возможности GenH2 аналогичны возможностям модели для дальних перевозок Actros: полная масса 40 тонн, грузоподъемность 25 тонн. Но работает новинка на водороде, который хранится в двух баках — по 40 кг в каждом, благодаря чему запас хода грузовика составляет до 2000 км.
В движение машину приводят два электродвигателя, пиковая мощность каждого из которых составляет 449 л.с. и 2071 Нм. На «плато» двигатели имеют мощность 312 л.с. и 1577 Нм.
Водородный мотор необходим для зарядки аккумуляторов, питающих энергией электрические двигатели.
Официально GenH2 — это концепт, но в Mercedes-Benz заявили, что машина также является и серийной моделью — стадия прототипа была пропущена, как это иногда бывает. Продажи грузовика начнутся в 2023 году.
- Как выглядели бы грузовики, если бы их выпускали производители спорткаров? Рисунки на эту тему вы найдете здесь.
Фото: Daimler AG