Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — журнал За рулем

Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии

Какими были бы траки, если бы их выпуском занимались производители суперкаров? Интересные вариации художников Fleet Logging.

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Посмотрим правде в глаза — большинство грузовиков, которые мы видим на дорогах, уже приелись и не впечатляют. Но если некоторые ведущие производители спорткаров решатся выйти на рынок грузовиков, как бы выглядели их творения? Они бы наверняка выделялись бы из потока и выглядели весьма оригинально.

Компания Fleet Logging, занимающаяся обзорами и аналитикой индустрии ELD, нарисовала несколько грузовиков Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani и W Motors. И хотя ни один из них никогда не будет выпущен, интересно посмотреть, на что они были бы похожи.

Грузовик по мотивам Aston Martin DB11
Грузовик по мотивам Aston Martin DB11

Тягач Aston Martin был явно срисован с DB11, что видно по типичному воздухозаборнику.

Грузовик по мотивам Ferrari Portofino
Грузовик по мотивам Ferrari Portofino

Грузовика Ferrari похож на модель Portofino и выглядит особенно необычно, благодаря стеклянной крыше и светлой просторной кабине. Поскольку перед нами Ferrari, то он окрашен в фирменный красный цвет.

Грузовик по мотивам Koenigsegg Agera
Грузовик по мотивам Koenigsegg Agera

Koenigsegg получился не менее ярким, несмотря на черно-белую раскраску, и похож на модель Agera. Художники Fleet Logging постарались сохранить округлое лобовое стекло спорткара и это им, можно сказать, удалось.

Грузовик по мотивам Lamborghini Urus
Грузовик по мотивам Lamborghini Urus

Грузовики Lamborghini и McLaren «созданы» на базе моделей Urus и 720S. Как и во всех современных суперкарах Lamborghini, в дизайне итальянского тягача преобладают прямые линии.

Грузовик по мотивам McLaren 720S
Грузовик по мотивам McLaren 720S

Грузовик McLaren имеет более округлые формы, огромное лобовое стекло и большие фары.

Грузовик по мотивам Pagani Huayra
Грузовик по мотивам Pagani Huayra

Траки Pagani и W Motors нарисованы на основе моделей Huayra и Lykan HyperSport соответственно.

Грузовик по мотивам W Motors Lykan HyperSport
Грузовик по мотивам W Motors Lykan HyperSport

Главной их особенностью стали заваленные назад кабины.

Изображения и фото: fleetlogging.com, Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani, W Motors

Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии

Какими были бы траки, если бы их выпуском занимались производители суперкаров? Интересные вариации художников Fleet Logging.

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Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии

Какими были бы траки, если бы их выпуском занимались производители суперкаров? Интересные вариации художников Fleet Logging.

Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165231Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165232Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165233Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165235Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165234Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165237Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии — фото 1165236Грузовики вместо суперкаров — немного фантазии
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