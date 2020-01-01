Какими были бы траки, если бы их выпуском занимались производители суперкаров? Интересные вариации художников Fleet Logging.

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Посмотрим правде в глаза — большинство грузовиков, которые мы видим на дорогах, уже приелись и не впечатляют. Но если некоторые ведущие производители спорткаров решатся выйти на рынок грузовиков, как бы выглядели их творения? Они бы наверняка выделялись бы из потока и выглядели весьма оригинально.

Компания Fleet Logging, занимающаяся обзорами и аналитикой индустрии ELD, нарисовала несколько грузовиков Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani и W Motors. И хотя ни один из них никогда не будет выпущен, интересно посмотреть, на что они были бы похожи.

Грузовик по мотивам Aston Martin DB11

Тягач Aston Martin был явно срисован с DB11, что видно по типичному воздухозаборнику.

Грузовик по мотивам Ferrari Portofino

Грузовика Ferrari похож на модель Portofino и выглядит особенно необычно, благодаря стеклянной крыше и светлой просторной кабине. Поскольку перед нами Ferrari, то он окрашен в фирменный красный цвет.

Грузовик по мотивам Koenigsegg Agera

Koenigsegg получился не менее ярким, несмотря на черно-белую раскраску, и похож на модель Agera. Художники Fleet Logging постарались сохранить округлое лобовое стекло спорткара и это им, можно сказать, удалось.

Грузовик по мотивам Lamborghini Urus

Грузовики Lamborghini и McLaren «созданы» на базе моделей Urus и 720S. Как и во всех современных суперкарах Lamborghini, в дизайне итальянского тягача преобладают прямые линии.

Грузовик по мотивам McLaren 720S

Грузовик McLaren имеет более округлые формы, огромное лобовое стекло и большие фары.

Грузовик по мотивам Pagani Huayra

Траки Pagani и W Motors нарисованы на основе моделей Huayra и Lykan HyperSport соответственно.

Грузовик по мотивам W Motors Lykan HyperSport

Главной их особенностью стали заваленные назад кабины.

Любой автомобиль может стать объектом искусства, особенно, если его раздавило упавшее дерево.

Изображения и фото: fleetlogging.com, Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani, W Motors