Посмотрим правде в глаза — большинство грузовиков, которые мы видим на дорогах, уже приелись и не впечатляют. Но если некоторые ведущие производители спорткаров решатся выйти на рынок грузовиков, как бы выглядели их творения? Они бы наверняка выделялись бы из потока и выглядели весьма оригинально.
Компания Fleet Logging, занимающаяся обзорами и аналитикой индустрии ELD, нарисовала несколько грузовиков Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani и W Motors. И хотя ни один из них никогда не будет выпущен, интересно посмотреть, на что они были бы похожи.
Тягач Aston Martin был явно срисован с DB11, что видно по типичному воздухозаборнику.
Грузовика Ferrari похож на модель Portofino и выглядит особенно необычно, благодаря стеклянной крыше и светлой просторной кабине. Поскольку перед нами Ferrari, то он окрашен в фирменный красный цвет.
Koenigsegg получился не менее ярким, несмотря на черно-белую раскраску, и похож на модель Agera. Художники Fleet Logging постарались сохранить округлое лобовое стекло спорткара и это им, можно сказать, удалось.
Грузовики Lamborghini и McLaren «созданы» на базе моделей Urus и 720S. Как и во всех современных суперкарах Lamborghini, в дизайне итальянского тягача преобладают прямые линии.
Грузовик McLaren имеет более округлые формы, огромное лобовое стекло и большие фары.
Траки Pagani и W Motors нарисованы на основе моделей Huayra и Lykan HyperSport соответственно.
Главной их особенностью стали заваленные назад кабины.
- Любой автомобиль может стать объектом искусства, особенно, если его раздавило упавшее дерево.
Изображения и фото: fleetlogging.com, Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani, W Motors