Раздавили автомобиль? Сделай из него объект искусства!

Вместо того чтобы увезти машину на свалку, ее владельцы решили развеселить соседей.

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Никогда не теряйте чувство юмора! Если жизнь подкидывает лимоны, делайте лимонад. А если она подкинет гигантское дерево на ваш автомобиль, сделайте из него уличную статую и станьте мировой знаменитостью хотя бы на день.

Эта история случилась с Джо Мазримасом и Дайаной Левитт из Чикаго. Их Subaru Forester 2011 года недавно был раздавлен огромным кленом, в результате чего от машины остался блин, и ремонту она никак не подлежит. Но вместо того чтобы просто отвезти кроссовер в утиль, пара решила увековечить внедорожник и превратить его в произведение уличного искусства.

Джо и Дайана установили табличку на газоне рядом с раздавленным Форестером, на которой написано официальное название статуи — «Smoosh». Также на табличке есть QR-код, который отсылает на Youtube, где выложено видео удаления дерева с автомобиля.

«Смешанная техника (старый клен на Subaru 2011 года). Неизвестный художник», — гласит описание произведения искусства на табличке.

Людям, кажется, понравилась эта идея, но рано или поздно инсталляция приестся, и ее все равно придется отправить на свалку.

Мастер вырезает в масштабе точные копии машин из дерева — это тоже искусство, а за творческим процессом очень приятно наблюдать.

Фото: Zack Rodriguez / BlockClubChicago

Видео: Youtube