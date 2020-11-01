Что будет с электробусом в —30 °С? Ответ инженеров

В Москве уже больше 500 единиц такого транспорта, а зима обещается холоднее, чем предыдущая.

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Один из главных вопросов к электротранспорту — это его «живучесть» в сильные морозы.

Как вопросы, связанные с низкими температурами, удается решить на общественном электротранспорте крупных габаритов, рассказали специалисты КАМАЗа, дочернее предприятие которого, завод НЕФАЗ, производит электробусы, закупаемые департаментом транспорта Москвы.

При разработке этих машин было заложено, что работать они будут при температурах от —40°С до +40°С, сообщает пресс-служба КАМАЗа со ссылкой на технических специалистов компании. Система термостатирования, предусмотренная в машинах, позволяет быстро выводить узлы и агрегаты на эффективный режим — она обеспечивает нагрев или охлаждение. В ведущие мосты с тяговыми электродвигателями, компрессор и привод усилителя руля залиты синтетические масла, работающие до —50°С.

Двухзонный климат-контроль для обогрева использует систему кондиционирования, а в сильные морозы запускает жидкостный подогреватель. Для повышения энергосбережения и комфорта пассажиров в электробусах есть тепловые завесы дверей и бокового остекления: теплый воздух подается через отверстия над каждым окном.

Одна из наиболее распространенных в Москве моделей электробуса — КАМАЗ-410127

В Москве электробусы КАМАЗ начали использовать с 2018 года, то есть некоторые из них же отработали две зимы — без сбоев и задержек, подчеркивает производитель. Прошедший недавно в столице ледяной дождь на работу электробусов никак не повлиял: 22 рейса ночного маршрута н3 функционировали в обычном режиме. Перед зимним сезоном камазовские специалисты усовершенствовали некоторые системы и провели все положенные сервисные работы. Напомним, сейчас в столице работает уже более 500 электробусов.

А вот эксперт «За рулем» считает, что электробусы — это ошибка, потому что они слишком дорого обходятся.

Фото: КАМАЗ