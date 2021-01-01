Дома на колесах всегда стоят дорого, но кемпер стоимостью более 76 млн рублей заслуживает особого внимания.

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Точно такой же дом на колесах от компании Foretravel принадлежит Даксу Шепарду — подкастеру и одному из трех ведущих популярной передачи Top Gear America.

В его автобусе для путешествий есть кровать размера «кинг-сайз», две ванные комнаты и двухъярусная кровать для детей.

Что еще есть в Foretravel звезды — неизвестно, так как каждый такой кемпер имеет уникальное оснащение под хозяина.

Фотографии с веб-сайта Foretravel и видеотур дают представление о том, с каким комфортом могут путешествовать Шепард, его жена Кристен Белл и их дети.

Foretravel Presidential Series строится на шасси Spartan K4 605. Кемпер не испытывает недостатка в мощности, так как оснащается 605-сильным турбодизелем Cummins X15.

Во время стоянок жилое пространство можно увеличить благодаря наличию выдвижных комнат.

Кроме того, автобус оснащен навесами с электроприводами, телевизорами и прочими удобствами для приятного времяпрепровождения на природе.

Примерно такой же автобус был и у певца Принса.

Фото: Foretravel