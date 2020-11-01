Личный автобус Принса продадут с молотка

Purple Rain («Пурпурный дождь»), принадлежавший певцу Принсу, выставят на торги в декабре 2020 года.

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Принс Роджерс Нельсон, более известный как Принс, умер 21 апреля 2016 года, оставив богатое музыкальное наследие — более 40 студийных альбомов.

Он не был фанатом автомобилей, хотя в его гараже побывали десятки потрясающих моделей, в том числе несколько BMW, мотоцикл Honda, несколько классических автомобилей американского производства и даже Bentley. Но это транспортное средство — особенное.

У Принса был автобус Eagle Model 10 Motorcoach с уникальным и, конечно же, роскошным салоном. Певец передвигался на нем во время турне Purple Rain, которое проводилось в 1984 и 1985 годах.

В автобусе есть все, о чем можно было мечтать в 1980-х годах. Это скорее автодом, чем просто туристический автобус. Здесь есть ванная комната, кухня, диван, который превращается в двуспальную кровать, и многое другое, включая дизель-генератор, аккумуляторы, трехзонную климатическую установку и так далее.

Автобус никогда не использовался в коммерческих целях. Один из предыдущих владельцев добавил в интерьер несколько приятных современных штрихов, в том числе большой телевизор и беспроводной доступ в интернет.

Автобус Принса оснащен турбодизельным двигателем Detroit Diesel 6V92 мощностью 270 л.с. и автоматической коробкой передач, а также усилителем рулевого управления. В кабине водителя установлены два гигантских капитанских кресла, снятые с частного самолета.

Современные кемперы оснащаются примерно так же, но некоторые могут трансформировать пространство по нажатию кнопки.

Фото: аукционный дом Mecum