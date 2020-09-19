Кемпер-трансформер: изменяется по нажатию кнопки

Главное преимущество автодомов — их внутреннее пространство, которое отличается комфортом и уютом дома при относительно небольшой площади. Мы видели много автодомов, но ни один из них не был настолько технологичным, как созданный немецкой компанией Niesmann+Bischoff кемпер iSmove.
При проектировании автодома было подано заявок на семь патентов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
О внешности iSmove говорить особо нечего. Машина напоминает микроавтобус, причем довольно объемный, построенный на базе Fiat Ducato. Самое интересное спрятано внутри. Это, например, сдвижные стены и шкафы с электроприводами.
Потолок имеют темную обшивку антрацитового цвета, а стены обиты материалом, напоминающим войлок. Выглядит очень уютно и бархатно. Вещи же прячутся буквально на виду — в стенах.
Кухня кемпера трансформируется несколькими способами. Есть сдвижная кровать и современная ванная комната. Описать словами то, как и что в этом автодоме двигается, трансформируя внутреннее пространство, сложно. Но есть видео!
Что касается цены, то дом на колесах iSmove стоит от 90 870 евро или около 8 млн рублей.
- Есть также удивительно уютные автодома в деревенском стиле, из которых не захочется выходить.
Фото, видео: Niesmann+Bischoff