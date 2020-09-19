Кемпер-трансформер: изменяется по нажатию кнопки

О внешности iSmove говорить особо нечего: машина напоминает обычный микроавтобус, причем довольно объемный.

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Главное преимущество автодомов — их внутреннее пространство, которое отличается комфортом и уютом дома при относительно небольшой площади. Мы видели много автодомов, но ни один из них не был настолько технологичным, как созданный немецкой компанией Niesmann+Bischoff кемпер iSmove.

При проектировании автодома было подано заявок на семь патентов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

О внешности iSmove говорить особо нечего. Машина напоминает микроавтобус, причем довольно объемный, построенный на базе Fiat Ducato. Самое интересное спрятано внутри. Это, например, сдвижные стены и шкафы с электроприводами.

Потолок имеют темную обшивку антрацитового цвета, а стены обиты материалом, напоминающим войлок. Выглядит очень уютно и бархатно. Вещи же прячутся буквально на виду — в стенах.

Кухня кемпера трансформируется несколькими способами. Есть сдвижная кровать и современная ванная комната. Описать словами то, как и что в этом автодоме двигается, трансформируя внутреннее пространство, сложно. Но есть видео!

Что касается цены, то дом на колесах iSmove стоит от 90 870 евро или около 8 млн рублей.

Есть также удивительно уютные автодома в деревенском стиле, из которых не захочется выходить.

Фото, видео: Niesmann+Bischoff