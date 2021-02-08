Tesla готовит модель за 1,9 млн рублей

Столько же стоит, например, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 или Mazda CX-5.

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Tesla проводит оценку того, как новая модель будет влиять на окружающую среду, а дорожные испытания прототипа автомобиля намечены на вторую половину 2021 года. Стоимость машины, ориентировочно, составит от 1,88 до 2,23 млн рублей.

Сегодня самой популярной машиной Теслы является Model 3 — это самый доступный по цене автомобиль компании.

В ближайшее время бестселлером марки может стать электрокроссовер Model Y. Так считает Илон Маск. В 2021 году Tesla собирается выпустить в Китае не менее 450 000 автомобилей Model 3 и Model Y. Продажи Model Y начнутся в этом году и в Европе, а собирать ее будут на заводе Gigafactory в Берлине.

Но Tesla намерена вывести на рынок еще более дешевую модель, на что неоднократно намекал Маск. Теперь в отчете за 4-й квартал 2020 года эта модель упоминается официально.

К сожалению, пока сложно сказать, что это будет за автомобиль. Он может быть разработан китайскими инженерами, а не Францем фон Хольцхаузеном, возглавляющим команду разработчиков Tesla. Вероятно, это будет компактный хэтчбек, который получит ту же платформу, что и Model 3.

Стоимость электромобилей должна сравняться с ценой машин с ДВС благодаря недорогим и эффективным аккумуляторам. У Теслы такой уже есть.

Фото: Instagram