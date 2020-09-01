Маск делает дешевую и очень мощную батарею

Она хранит в 5 раз больше энергии и в два раза дешевле, благодаря чему цена электромобилей снизится до 1,9 млн рублей.

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Tesla Inc. сократит затраты на аккумуляторные батареи для электромобилей, что существенно отразится на стоимости электромобилей. К слову, сейчас аккумуляторная батарея составляет от четверти до трети стоимости электромобиля. Но снижения цен придется подождать три года.

Благодаря новой технологии и низкой стоимости аккумуляторов Tesla рассчитывает производить до 20 миллионов электромобилей в год. Илон Маск рассказал во время презентации, которая прошла сегодня ночью в США, что новое поколение аккумуляторов будет более мощным, долговечным и вдвое дешевле, чем нынешние элементы питания.

Новые, более крупные цилиндрические батареи Tesla будут обеспечивать в пять раз больше энергии, в шесть раз — мощности и на 16% увеличится запас хода.

Маск заявил, что содержание кобальта — одного из самых дорогих элементов в аккумуляторах — сокращено практически до нуля. Производиться новые батареи будут на нескольких высокоавтоматизированных заводах компании. В частности, на фабрике в Фермонте (США) и на новом заводе в Германии.

Новая разработка объяснила недавнее заявление Илона Маска о том, что машины Tesla слишком дорогие.

Фото: Youtube