Серия гонок, которой не понадобятся трассы в привычном понимании, стартует в 2022 году.

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Большинство технологий пришли в нашу повседневную жизнь из мира автоспорта, который и создает, и продвигает. Поэтому самый короткий путь в города для летающих автомобилей — гонки.

Многие компании сегодня разрабатывают летающие автомобили, но проекты все равно упираются в разного рода запреты и ограничения. Из-за этого они топчутся на месте. Но скоро появится новый двигатель прогресса — серия гонок летающих автомобилей от Airspeeder.

Летательный аппарат компании называется Airspeeder Mk3. Он похож на нечто среднее между дроном и болидом Формулы-1. Этот электрический аппарат вертикального взлета оснащен четырьмя парами пропеллеров — по одной на каждом «углу» машины.

В компании заявляют, что мощность Mk3 составляет 96 киловатт-часов (130,5 л.с.). Весит болид около 100 килограммов и способен летать со скоростью более 120 километров в час.

Airspeeder Mk3 оснащен рядом систем безопасности, среди которых LiDar и радарные системы, необходимые для предотвращения столкновений. Корпус болида сделан из легкого и прочного карбона, а его батареи могут быстро меняться. Это необходимо для того, чтобы гонки длились более 10 минут. Техники смогут быстро менять аккумуляторы во время пит-стопов, подбирая, в зависимости от тактики команды, батареи с теми или иными характеристиками, учитывая их вес, размер и мощность.

Первая гонка летающих болидов состоится в этом году, после того как командам будет передано 10 первых аппаратов. Пока они беспилотные, но в 2022 году появится пилотируемая гоночная серия, для которой разрабатываются болиды Mk4.

Пока летающие автомобили выглядят примерно так и больше похожи на гибрид обычной машины и самолета.

Фото: Airspeeder