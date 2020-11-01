Неужели получилось? Видео летящего автомобиля

Превращение автомобиля в самолет происходит после остановки и нажатия одной кнопки.

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Мы видели множество концептов летающих автомобилей, которые никогда не видели ни неба, ни дорог. Не важно, насколько они были опасными, уродливыми или дорогими, но эти летающие автомобили всегда больше походили на складные самолеты. Однако недавно Стефан Кляйн представил действительно летающий автомобиль и продемонстрировал его возможности.

Разработка получила название AirCar. Выглядит она реалистично, а переход из режима колесного транспортного средства в летный происходит буквально за минуту, после нажатия одной кнопки. При этом крылья автоматически разворачиваются, и никому не нужно выходить из салона.

При трансформации из автомобиля в самолет задняя часть выдвигается, превращаясь в хвост, чтобы придать кузову оптимальные летные характеристики. Крылья же появляются из скрытых отсеков, описывая в воздухе дугу.

Хотя это транспортное средство выглядит намного лучше, чем те, что демонстрировались ранее, ему все же не удается казаться обычным автомобилем на дороге. Летающий автомобиль выдает массивный винт и руль высоты.

AirCar скорее всего будет стоить очень дорого, а значит останется удивительной игрушкой для обеспеченных граждан тех стран, где разрешат подобные аппараты.

Не менее интересной кажется и разработка 1900-сильного 5-местного аэротакси. Но рабочей модели его пока нет.

Фото, видео: Youtube