Renault возродит еще одну классическую модель

Всего в модельном ряду Renault будут представлены два бестселлера прошлого века, но в современном обличье.

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В прошлом месяце Renault представила великолепный концепт 5 EV, подтвердив, что его серийная версия уже скоро появится в продаже. Renault 5 EV Concept имеет ретродизайн, который был очень тепло встречен в Европе. Теперь, согласно новому сообщению, принято решение возродить также модель Renault 4.

Электрический Renault 4 выйдет на рынок в 2025 году, пишет журнал Autocar. Как и Рено 5, новый Рено 4 будет построен на электрической платформе CMF-B и получит многие компоненты «пятерки». Тогда чем модели будут отличаться друг от друга?

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Оригинальный Renault 4 был универсальным автомобилем, тем, что мы сегодня называем кроссовером. Новинка будет компактным кроссовером, тогда как Renault 5 — это хэтчбек.

Продажи Renault 5 EV начнутся в 2022 году. Всего же к 2025 году компания намерена выпустить семь новых электромобилей, включая Renault 4.

Кстати, концепт Renault 4 на изображении — это фантазия дизайнера Дэвида Обендорфера, нарисованная еще в 2011 году, и не имеет никакого отношения к компании Renault.

В России больше пришелся бы кстати Renault Grand Duster — среднеразмерный вместительный бюджетный кроссовер.

Изображение: Дэвид Обендорфер