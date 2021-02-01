Этот кроссовер может стать прекрасной бюджетной альтернативой моделям Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail.

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К 2025 году Dacia выпустит флагманский внедорожник и ряд других новых моделей. В Россию автомобили этой марки официально не поставляются. И не будут. Но ожидаемые модели все же представят на нашем рынке — под брендами Lada и Renault.

Каким может быть новый среднеразмерный кроссовер для России, если это будет Renault? Представляем вам фантазию студии KDesign на эту тему. Художники взяли за основу Dacia Bigster и сделали из него большой Renault. Решетка радиатора досталась машине от ушедшего с нашего рынка Koleos. По ее бокам расположены фары, напоминающие почему-то оптику современных Volvo. А ниже мы видим бампер, в нижней части которого присутствуют черты Дастера.

Линии капота отличаются плавностью и придают образу автомобиля динамичности. Сам капот «лежит» поверх крыльев, словно створка ракушки. Боковые зеркала заднего вида получили обтекаемые чашки, а дверные ручки имеют более реалистичный дизайн.

Что касается задней части кроссовера, то и тут мы видим оптику Volvo — как у кроссовера XC40.

Серийная модель вряд ли будет выглядеть так же. Пока определенно можно говорить только о том, что новинку построят на платформе CMF-B, на которой создавались такие модели, как новые Renault Logan и Sandero, Clio, Captur, а также Nissan Juke и Note.

Оснащаться среднеразмерный кроссовер будет бензиновыми двигателями и хотя бы одной гибридной силовой установкой. Дизельных моторов не ожидается.

Подробнее о будущих новинках Renault вы можете узнать здесь.

Изображения: KDesign