Какими будут салоны новых Kia

Первым салон нового образца получит электрический кроссовер Kia CV, который недавно был снят на камеру во время тестов в Швеции. Там же испытывается новый Hyundai Ioniq 5.
Свежие фотографии дают представление о том, каким будет интерьер новинки. Как видите, модель оснащена отдельно стоящей цифровой приборной панелью в стиле Mercedes—Benz, справа от которой экран информационно-развлекательной системы.
Также появится двухспицевое рулевое колесо и поворотный переключатель на центральной консоли между передними креслами. Видны также узкие вентиляционные отверстия, а также минималистичная центральная консоль с подсветкой. Салон закрыт камуфляжем, но все равно заметно, что интерьер станет более стильным.
О характеристиках нового кроссовера пока ничего не известно, но, скорее всего, он получит те же электродвигатели, что и Ioniq 5. Это два мотора суммарной мощностью 313 л.с., расположенные на передних и задних колесах, которые смогут разгонять машину до 100 км/ч за 5,2 секунды. Запас же хода, как заявили в компании, составит до 500 км.
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Фото: carscoops.com