Какими будут салоны новых Kia

Интерьер автомобилей заметно изменится, а новая архитектура будет представлена уже в первом квартале этого года.

Материалы по теме Опубликован интерьер Kia Sportage нового поколения

Первым салон нового образца получит электрический кроссовер Kia CV, который недавно был снят на камеру во время тестов в Швеции. Там же испытывается новый Hyundai Ioniq 5.

Свежие фотографии дают представление о том, каким будет интерьер новинки. Как видите, модель оснащена отдельно стоящей цифровой приборной панелью в стиле Mercedes—Benz, справа от которой экран информационно-развлекательной системы.

Также появится двухспицевое рулевое колесо и поворотный переключатель на центральной консоли между передними креслами. Видны также узкие вентиляционные отверстия, а также минималистичная центральная консоль с подсветкой. Салон закрыт камуфляжем, но все равно заметно, что интерьер станет более стильным.

О характеристиках нового кроссовера пока ничего не известно, но, скорее всего, он получит те же электродвигатели, что и Ioniq 5. Это два мотора суммарной мощностью 313 л.с., расположенные на передних и задних колесах, которые смогут разгонять машину до 100 км/ч за 5,2 секунды. Запас же хода, как заявили в компании, составит до 500 км.

На рынок России выходит кроссвэн Kia Carnival, в котором могут разместиться до 11 человек.

Фото: carscoops.com