Kia показала, как уместить 11 человек в Carnival

В новом минивэне бренда можно разместить целую футбольную команду, если следовать видеоинструкции Kia.

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Новый Kia Carnival продолжает удивлять. Он не только похож на кроссовер, но и может перевезти до 11 человек. В компании понимают, что разместить такое количество людей в машине без ущерба их безопасности во время движения непросто, поэтому было выпущено специальное обучающее видео.

Новый Kia Carnival был представлен сначала на домашнем рынке в июне 2020 года. Он отличается не только уникальным дизайном, но и высоким уровнем технологичности, а его салон может иметь несколько вариантов компоновки. Это существенно расширяет возможности применения автомобиля. Напомним, что права категории В позволяют управлять машинами массой до 3,5 тонн и рассчитанными на перевозку до 8 пассажиров. Для 11-местной версии потребуются права категории С.

Кроссвэн Carnival четвертого поколения уже получил Одобрение типа транспортного средства в нашей стране, и скоро должна состояться его российская премьера. Уже известно, что на нашем рынке модель будет оснащаться двумя двигателями на выбор. Это 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 249 л.с. и 199-сильный турбодизель объемом 2,2 литра. Оба двигателя будут работать в паре с 8-ступенчатым автоматом, передавая крутящий момент на передние колеса.

Еще одно познавательное видео о новом Kia Carnival вы найдете здесь.

Фото, видео: Kia