Флагманский минивэн марки четвертого поколения оказался не только минивэном, но и кроссовером!

В этом видеоролике вы можете лучше рассмотреть Carnival, построенный на новой среднеразмерной платформе Kia. Carnival получил название Grand Utility Vehicle: он более изысканный и предлагает больше места, чем предшественники и конкуренты в сегменте минивэнов.

Его дизайн, вдохновленный внедорожником, сочетается с современным интерьером и рядом технологий, призванных помочь водителю, а также защитить и развлечь пассажиров.

«Благодаря продуманному дизайну и передовым технологиям, позволяющим повысить ценность повседневной жизни владельцев, новая модель укрепляет роль Kia в сегменте минивэнов. Это „большой внедорожник“, который устанавливает новый стандарт для MPV», — отметил Томас Шемера, руководитель подразделения продукции Hyundai Motor Group.

По сравнению с предыдущим автомобилем, у него более короткий передний свес, а основание передней стойки смещено назад, чтобы создать более длинный капот. Благодаря новой платформе Carnival четвертого поколения может похвастать увеличенным пространством для пассажиров. В зависимости от рынка Carnival предлагает владельцам трех- или четырехрядные конфигурации размещения сидений, в которых в общей сложности могут разместиться семь, восемь или 11 человек. Автомобиль стал еще более универсальным и просторным, чем когда-либо, предлагая гибкую внутреннюю компоновку и множество мест для хранения вещей в салоне.

При использовании только первого ряда сидений Carnival предлагает лучший в своем классе объем багажника до 2905 литров (VDA), и 627 литров доступны для использования за сиденьями третьего ряда.

Среди инновационных технологий Carnival четвертого поколения оснащен новой функцией «Вид пассажира сзади и разговор». Пассажиры передних сидений могут смотреть на пассажиров задних сидений с помощью небольшой камеры, связанной с информационно-развлекательной системой, вместо того чтобы поворачивать голову. Это также позволяет пассажирам на передних сиденьях легче общаться с теми, кто сидит сзади, поскольку система усиливает их голос через динамики, установленные на задних сиденьях. Если передние пассажиры позволяют, новая технология «распознавание голоса заднего пассажира» также дает возможность пассажирам на втором ряду отдавать голосовые команды для управления информационно-развлекательной системой.

Кроме того, автомобиль может быть оснащен технологией автономного вождения Kia Level 2, которая контролирует ускорение, торможение и рулевое управление в зависимости от положения автомобиля впереди. Используя камеру переднего вида и передний радар, система помогает поддерживать скорость и заданное расстояние от идущего впереди автомобиля при движении по шоссе, а также удерживать автомобиль в полосе во время движения.

Новый Kia Carnival с 19 августа продается в Корее, на других мировых рынках автомобиль появится в конце года.

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Видео: YouTube