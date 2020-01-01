Минивэн, выглядящий как кроссовер, вызвал огромный интерес у потенциальных покупателей. А главными вопросами стали «сколько?» и «когда?».

Материалы по теме Показ нового Kia Carnival: у него 4 ряда сидений

Премьера нового поколения минивэна Kia Carnival состоялась на этой неделе, в середине августа. Автомобиль примечателен не только тем, что выглядит как кроссовер, но и размерами, которые позволили установить в нем четыре ряда сидений. Но это только одна из конфигураций салона и, как заявили в компании, она будет представлена не на всех рынках.

Автомобиль также получит комфортный 7-местный салон с двумя отдельно стоящими капитанскими креслами на втором ряду и полноценным третьим рядом сидений.

Оснащаться машина будет двигателями мощностью от 199 до 290 л.с. Возможно, для России бензиновые моторы дефорсируют до 250 л.с., но об этом мы узнаем позже. Пока же есть основания предположить, когда новинка появится в России и сколько она будет стоить.

Например, новый кроссовер Kia Sorento был представлен 17 февраля 2020 года. В продаже в России он появится в четвертом квартале этого года. Следовательно, от премьеры до начала продаж в нашей стране цикл Kia занимает от 8 до 10 месяцев. Этого времени компании оказалось достаточно для сертификации машины и постановки ее на конвейер российского завода.

Представленный в середине августа новый Kia Carnival, таким образом, должен появиться в салонах российских дилеров марки в апреле-июне 2021 года.

Что касается стоимости машины, то в Южной Корее в сентябре 2020 года ее можно будет купить по цене от 31,6 миллиона вон. Это примерно 1,95 миллиона рублей. Для сравнения, Kia K5 стоит в Южной Корее от 17 550 000 вон (1,1 млн рублей), но это автомобиль с 1,6-литровым мотором и механикой — такой версии в России нет. Самый доступный Kia K5 у нас оснащается 2-литровым мотором и автоматом. Стоит он 1 489 900 рублей. В Южной Корее такой седан продается за 23,95 миллиона вон — 1,48 миллиона рублей.

То есть цены практически идентичны, а значит новый Киа Карнивал будет предлагаться в нашей стране по цене чуть меньше двух миллионов рублей.

Kia опубликовала фотографии обновленного Rio.

Фото: Kia