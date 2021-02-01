Toyota выпустит три новые модели

Когда-то Toyota была мировым лидером в производстве автомобилей с гибридными силовыми установками. У компании до сих пор есть немало гибридов, но при этом с чистыми электромобилями дела обстоят не самым лучшим образом. Такое отношение к ним понятно — на рынке нет того спроса, который бы сделал машины с электромоторами выгодными. Хромает и инфраструктура.
Но японский производитель намерен догнать конкурентов в деле электрификации уже в этом году. Как выяснило издание Inside EVs, у Тойоты есть планы по выпуску двух новых электромобилей и нового гибридного автомобиля. Подробности о новинках и даты премьер пока неизвестны.
«Мы продолжаем оставаться лидерами в области электрификации, которая началась с нашего Приуса почти 25 лет назад, — говорит исполнительный вице-президент по продажам Toyota Motor North America Боб Картер. — Новые предложения Тойоты предоставят покупателям широкий выбор силовых агрегатов, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям».
Неизвестно почему, но издание Automotive News утверждает, что по крайней мере один из электромобилей будет кроссовером. Хотя в это несложно поверить и без доказательств, так как кроссоверы пользуются сегодня огромной популярностью. Не исключено, что на базе новинок будут выпущены и аналогичные, но более комфортные и технологичные модели Lexus.
Нам известно, что Toyota работает над аккумуляторно-электрической платформой под названием e-TNGA, которая благодаря универсальности сможет стать основой для самых разных автомобилей. Судя по всему, работа над ней подошла к концу и настало время создания прототипов, которые совсем скоро начнут испытывать на дорогах общего пользования.
- В России стартовали продажи более доступной версии пикапа Toyota Hilux с бензиновым (!) двигателем.
Изображение: Toyota