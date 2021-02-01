Toyota выпустит три новые модели

Минимум одна из них будет кроссовером, который наилучшим образом соответствует потребностям автомобилистов.

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Когда-то Toyota была мировым лидером в производстве автомобилей с гибридными силовыми установками. У компании до сих пор есть немало гибридов, но при этом с чистыми электромобилями дела обстоят не самым лучшим образом. Такое отношение к ним понятно — на рынке нет того спроса, который бы сделал машины с электромоторами выгодными. Хромает и инфраструктура.

Но японский производитель намерен догнать конкурентов в деле электрификации уже в этом году. Как выяснило издание Inside EVs, у Тойоты есть планы по выпуску двух новых электромобилей и нового гибридного автомобиля. Подробности о новинках и даты премьер пока неизвестны.

«Мы продолжаем оставаться лидерами в области электрификации, которая началась с нашего Приуса почти 25 лет назад, — говорит исполнительный вице-президент по продажам Toyota Motor North America Боб Картер. — Новые предложения Тойоты предоставят покупателям широкий выбор силовых агрегатов, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям».

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Неизвестно почему, но издание Automotive News утверждает, что по крайней мере один из электромобилей будет кроссовером. Хотя в это несложно поверить и без доказательств, так как кроссоверы пользуются сегодня огромной популярностью. Не исключено, что на базе новинок будут выпущены и аналогичные, но более комфортные и технологичные модели Lexus.

Нам известно, что Toyota работает над аккумуляторно-электрической платформой под названием e-TNGA, которая благодаря универсальности сможет стать основой для самых разных автомобилей. Судя по всему, работа над ней подошла к концу и настало время создания прототипов, которые совсем скоро начнут испытывать на дорогах общего пользования.

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Изображение: Toyota