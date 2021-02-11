Берегись снегопада! Рекордные осадки в ближайшие дни

В Центральной части России ожидается снегопад, какого не было на протяжении трех лет.

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С 11 по 14 февраля в Центральной части России — Подмосковье и соседних областях — ожидается самый сильный снегопад за последние несколько лет. Это приведет к серьезным затруднениям на дорогах. Администрации уже вывели на дороги всю имеющуюся в наличии уборочную технику.

«Просим вас соблюдать меры безопасности: не планировать дальние поездки и пользоваться общественным транспортом. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах, железнодорожных путях и остановках. Во время снегопада дорожные службы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить вашу безопасность», — пишет в своей рассылке Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

Водителям, которые не могут по разным причинам оставить автомобиль, рекомендуется соблюдать скоростной режим, не маневрировать без надобности, держать дистанцию и не парковаться на проезжей части, чтобы не создавать заторы и не мешать уборке снега.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах звоните 112.

О типичных ошибках водителей зимой вы можете узнать здесь.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС