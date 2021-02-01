Причиной массового ДТП стала обледенелая дорога.

Авария, в которую попало около 100 автомобилей, произошла в четверг утром в районе Даллас-Форт-Уэрт (штат Техас, США). По данным Dallas Morning News, в аварии погибли как минимум пять человек. В больницы отправлено более 40 пострадавших. Многих людей пришлось доставать из зажатых и искореженных автомобилей.

Из-за гололеда службы быстрого реагирования не смогли добраться до места аварии в установленные нормативами сроки. Само ДТП произошло около 6:30 утра по местному времени, и только почти четыре часа спустя службы быстрого реагирования отчитались о завершении спасательных работ.

Многочисленные видеоролики, опубликованные в интернете, показывают, насколько ужасной была авария. Все автомобили искорежены и перемешаны.

На устранение последствий «уйдут часы», заявили в местной полиции, так как многие автомобили будет сложно расцепить, чтобы эвакуировать с проезжей части.

При ДТП грузовики представляют огромную опасность. И не только из-за большой массы.

Фото, видео: YouTube