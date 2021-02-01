5 дней Центральную Россию будет засыпать снегом

Это не лучшее время для автомобилистов. Синоптики считают, что последствия придется устранять несколько дней.

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Сегодня, 12 февраля , под влиянием южного циклона в большинстве областей Центрального федерального округа (ЦФО) пройдет снегопад, утром и днем местами метель, на юге сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), сообщает Гидрометцентр России.

Метель, снежные заносы и гололедица ожидаются в Смоленской, Владимирской Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской, Ярославской областях. В Курской области пройдут сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), на северо-западе области возможен очень сильный снег, налипание мокрого снега, снежные заносы и гололедица. В Липецкой, Белгородской областях также сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы и гололедица. Местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. К ночи похолодает до —18…-11°, на севере —25…-19°, днем —16…-9°; на юге ночью —10…-5°.

13–14 февраля погоду в ЦФО будет определять активный циклон, центр которого с территории округа переместится на Верхнюю Волгу. 13 февраля в большинстве областей сохранится сильный снег, метель, ветер до 15–20 м/с, на дорогах снежные заносы, на юге осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица. 13-го средняя температура воздуха ожидается ночью —17…-10°, на севере — до —22°, днем — —15…-8°; на юго-востоке ночью и днем —8…-3°.14 февраля снова будет снегопад, на севере местами сильный, в отдельных районах метель, ветер до 17 м/с. Температура ночью —21…-16°, местами до —26°, днем —17…-10°.

В Москве снег будет идти до 13–14 февраля и будет сопровождаться метелью, снежными заносами и гололедицей. Последствия такого мощного природного явления придется устранять не менее недели после завершения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики предупреждают, что снегопады приведут к затруднению движения, увеличится вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам рекомендуют строго следовать правилам дорожного движения: соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при выходе на улицу лучше выбирать удобную обувь — без каблука и с подошвой, которая не скользит. Сильный ветер и снег могут привести к повреждению линий электропередачи, частичному повалу деревьев, падению больших и слабо укрепленных рекламных щитов.

С 15 февраля снег будет идти местами, а к 16-му прекратится совсем. Так что водителям советуют переждать несколько дней и без особой необходимости на дорогу не выезжать.

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС