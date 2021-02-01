А 27% полагают, что все здорово только на картинках.

Материалы по теме Кемпер на выходные: в будни — обычный Mercedes Vito

Зимними морозными вечерами особенно приятно помечтать о летнем отпуске и путешествиях. В связи с этим «За рулем» и «Автостат» запустили среди автолюбителей очередной онлайн-опрос. «Хотели бы вы все бросить, сесть в удобный кемпер и укатить в путешествие?» — спросили мы более 1000 респондентов в первых числах февраля. И более 40% участников исследования ответили: «Да, это мечта жизни!».

Однако примерно каждый четвертый опрошенный (26,8%) настроен скептически и думает, что в реальности такое путешествие не будет столь же замечательным, как это выглядит на картинках. Еще 15,4% заметили, что идея выглядит слишком фантастической и об этом не стоит даже мечтать. Среди наших респондентов были также прагматики и реалисты, потому что 12% респондентов отметили: мечтать мало, для достижения такой мечты сначала стоит потрудиться. «Только так и путешествую!» — беззаботно ответили 2,6% наших участников. Самой малочисленной группой (2,4%) оказались те, кто однажды побывал в таком турне и больше уже не хочет.

Сергей Никольский, руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» Авито Авто:

На этом фоне в России заметно вырос интерес к автодомам: покупкой кемперов на Авито Авто в 2020 году интересовались на 40% чаще, чем годом ранее. Возможность передвигаться по стране без необходимости останавливаться в отелях на фоне пандемии приобрела особую привлекательность.

Внимание россиян к автодомам, в целом, в последние годы растет, однако заинтересованность потенциальных покупателей пока не конвертируется в массовые продажи. За год в России продается, по оценкам участников рынка, несколько тысяч единиц автодомов. Одна из причин — высокая стоимость, которая во многом зависит от курсов валют, поскольку практически все автодома на российском рынке импортируются из-за границы.

В условиях, когда покупка автодома — слишком дорогое удовольствие, альтернативной становится аренда. Автодома в аренду сдают как достаточно крупные сервисы, так и индивидуальные предприниматели. Арендовать бюджетный шестиместный автодом у компании в Москве можно в среднем за 12–15 тысяч рублей в сутки, в Санкт-Петербурге порядок цен такой же.

Илья Огородников, редактор журнала «Движок»:

Увы, недостатков будет не меньше. Во-первых, путешествие на кемпере требует гораздо больше времени: куда самолет летит три часа, машина будет ехать три дня и столько же обратно, а поэтому на сам отдых может остаться вдвое меньше дней, чем планировалось. Бытовой комфорт кемпера сильно зависит от его класса и стоимости, особенно осенью и зимой. Кроме того, кемпер потребует хозяйственного обслуживания (вода, еда, уборка туалета, подключение электричества и проч.), что многие в отпуске хотят исключить из своей жизни. Ну и главное — отпуск на кемпере в подавляющем большинстве случаев окажется не дешевле путевки с билетом на самолет. Во-первых, аренда или покупка кемпера обойдется в немалые деньги, во-вторых, большими окажутся траты на топливо и, в-третьих, стоимость размещения в оборудованных кемпингах сравнима со стоимостью в недорогих гостиницах.

Так что путешествие на кемпере — это очень интересное, но своеобразное приключение готовых к подобному образу жизни людей. Проще говоря — это отдых не для всех.

Есть даже кемперы с удобствами для собак, чтобы не только хозяевам, но и их питомцам было комфортно в путешествиях.



Фото: Depositphotos