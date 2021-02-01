В качестве «подопытного» ребята используют мотовездеход Polaris Ranger.

Мотовездеходы, они же UTV — развивающийся подвид транспорта, подходящий и для активного отдыха, и для работы.

Но минусы у этих машинок тоже есть, и любопытно, что переводом такого вездехода с ДВС на электротягу можно избавиться от солидной их части. Стоит ли связываться?

Пример такой конверсии, произведенной компанией Emax, показан в видео Youtube-канала Review Machines. В качестве «подопытного» ребята используют мотовездеход Polaris Ranger с изрядно уставшим стандартным мотором.

Важный момент — электромотор встал на место родного двигателя Полариса столь удачно, что удалось сохранить абсолютно весь внедорожный потенциал вездехода. При этом он приобрел ряд плюсов электротранспорта — в частности, максимум крутящего момента прямо «от нуля» оборотов.

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А еще теперь вы можете двигаться почти бесшумно — это оценят егери, раскладывающие корм для лесных животных, или фотографы, снимающие дикую природу. Расчетная дальность хода на одном заряде — до 90 км.

Операция по пересадке электрического «сердца» мощностью 24 кВт с батареей на 120 Ач (включая стоимость компонентов и всей работы) обойдется в 420 000 рублей.

Электромобиль КАМА-1 тоже проходит испытания российской зимой — и российским зимним дрифтом.

Видео: Youtube, канал Review Machines