Выкапывайте быстрее! Машина в сугробе портится

Ждать, что само все растает, не стоит.

Материалы по теме Как ездить в снегопад: 11 приемов

Лучшее время для откапывания автомобиля из сугроба — сразу после снегопада, рассказал на радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он объяснил это тем, что, выпав, снег начинает слеживаться и затвердевать и через несколько дней превращается в корку. Кроме того, покрытый снегом автомобиль незаметен и может быть поврежден проезжающей мимо машиной.

«Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент. Откладывать этот процесс совершенно не стоит, поскольку есть риск, что вы его отложите до весны, и за это время вашу машину может зацепить трактор, который будет убирать снег, или другие участники дорожного движения», — высказался Шапарин.

При этом основное внимание следует уделить пространству возле автомобиля, а в случае наледей стоит отогнать машину на мойку.

«Не отбивайте самостоятельно лед от кузова, поскольку это лучший способ поцарапать машину. Вместо этого езжайте на мойку и теплой водой помойте машину, потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля», — объясняет Антон Шапарин.

От себя добавим, что снег на кузове, который будет таять во время весеннего потепления, портит лакокрасочное покрытие, делая его тусклым, и заставляет металл под ним быстрее ржаветь.

Что происходит с автомобилем на 50-градусном морозе? Результаты эксперимента мы выложили здесь.

Фото: Etienne Delorieux / Unsplash