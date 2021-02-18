Построили кемпер с собственной системой привода

Технология позволит экономить топливо.

Airstream, одна из ведущих компаний, занимающихся производством кемперов в Америке, собирается выпустить особенный прицеп, предназначенный, в основном, для электромобилей. Но он прекрасно подойдет для любой машины. Речь идет о прицепе-кемпере с собственным электроприводом. О создании нового типа прицепов заявил вице-президент компании, отвечающий за разработки, Маккей Фезерстоун.

Но Airstream — не единственная компания, которая хочет изменить мир прицепов. В прошлом году Lordstown Motors и Camping World объявили, что объединяются для создания ряда продуктов, в том числе электрического туристического кемпера.

Для создания нового прицепа компании Airstream потребуется партнер, который возьмет на себя работу над электроприводом.

Согласно задумке, колеса прицепа будут вращаться самостоятельно, и для его буксировки потребуется меньше энергии. Для этого необходима технология синхронизации скорости, отвечающая за одновременное торможение автомобиля и прицепа.

Сейчас для подобных разработок самое подходящее время, потому что в ближайшие два года на рынке появится много электрических автомобилей, в том числе грузовиков. Например, к концу следующего года мы увидим Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Lordstown Endurance, GMC Hummer EV и Ford F-150 Electric. Все эти пикапы смогут буксировать кемперы, но при этом их запас хода существенно сократится, если прицеп не будет «перебирать» колесами сам.

Пока сложно сказать, на сколько увеличится запас хода электромобилей, буксирующих дома на колесах с собственным приводом, или сколько топлива сможет сэкономить машина с ДВС.

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Фото: Airstream