В стоимость входит новый автобус (или подержанный — ваш) и внушительный список работ.

Материалы по теме Трейлер Bowlus: с удобствами для собак

Нижегородская компания «Автоуслуги» выпускает автодома на базе автобусов ПАЗ — информацией и фотографиями симпатичных отечественных кемперов поделился с подписчиками «Русский автомобиль». Однако цена такой переделки автобуса осталась неизвестной — на сайте компании стоит лишь гриф «по запросу».

«За рулем» связался с представителем компании-производителя и выяснил цену автодов на базе ПАЗов и все подробности их производства. В компании подчеркивают, что дом на колесах — это каждый раз индивидуальный проект по конкретным требованиям, поэтому приведенные цифры следует считать лишь ориентировочными ценами, но никак не точными прайсами на изделие.

В качестве базы для автодомов используются новые автобусы ПАЗ Vector Next:

ПАЗ-320406-04 (7.5м, ЯМЗ 53423, МКПП FastGear) — 3 282 000 рублей;

ПАЗ-320436-04 (7.5м, ЯМЗ 53423, АКПП Allison) — 4 050 000 рублей;

ПАЗ-320405-04 (7.6м, ЯМЗ 53423, МКПП ГАЗ) — 3 503 000 рублей; в исполнении с АКПП Allison — плюс 576 000 рублей.

Кроме того, клиент может сам предоставить автобус с пробегом, но тогда в стоимость включается капитальный ремонт кузова — от 350 000 рублей.

Что делают, чтобы из автобуса получить автодом:

доработка кузова с зашивкой оконных проемов алюминиевым композитным листом, установка более удобной распашной передней двери из стеклопластика, установка дополнительных багажных люков, дополнительные сварные несущие конструкции для инженерных систем (водоснабжение, отопление, канализация), сварка перегородок салона;

багажное отделение — стеклопластиковый люк в задней части;

окраска кузова в цвет по желанию заказчика, окраска внутри, нанесение антикоррозионных составов;

остекление — специальные автомобильное окна Dometic, тонировка;

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

звуко-тепло изоляция вибро-демпфирующими листами, теплоизоляция напыляемым двухкомпонентным составом;

мебелировка — кухонная тумба с выдвижными ящиками, газовой плитой и мойкой, кухонный навесной шкаф, шкаф под холодильник, шкаф для одежды, кровать с матрасами, обеденный стол между сидениями (мебель выполняется из облицованной пластиком облегченной фанеры);

сидения пассажирские — 5 штук, сертифицированных с ремнями безопасности, обтяжка искусственной кожей;

санузел кассетный туалет Dometic, вытяжной вентилятор, складная раковина, душевая стойка, зеркало, отделка стен и потолка влагостойким АКП-пластиком;

инженерия — бак для чистой воды 100 л, бак для «серой» воды 100л, насосы, изолированные полипропиленовые трубы, трубопроводная фурнитура;

энергосистема — дополнительная АКБ, солнечная батарея с контроллером, инвертор 12–220В;

освещение светодиодное;

холодильник компрессорный 220В;

газовый баллон в грузовом отсеке;

отопление — автономный дизельный отопитель Планар 44Д-4 с отдельным топливным баком, три зависимых отопителя салона калориферного типа, работающие от систем охлаждения двигателя;

Автобус на фотографиях доработан именно по этому списку. Стоимость доработок — от 2 500 000 рублей. Таким образом, покупателю такого автодома нужно ориентироваться на цену, начинающуюся примерно от 6 млн. рублей. Изготовления каждого автодома по заранее утвержденному проекту занимает 4 месяца. Автодома сертифицированы в России, покупателю выдается ПТС.

Можно присмотреться и к кемперам Foretravel, но будет подороже.

Фото: «Автоуслуги»

Видео: Youtube, канал Автоуслуги