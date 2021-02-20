Двухэтажный кемпер с балконом! Китайский. И очень дорого

Площадь жилой зоны — 20 квадратов.

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Знакомьтесь — SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition. У этого кемпера есть второй этаж с балконом, расположенным над местом водителя, а также лифт.

Снаружи этот Maxus выглядит как обычный фургон, но внутри он роскошен. У него большие окна и выдвигающиеся примерно на полметра боковые секции. Общая площадь жилой зоны достигает 20 квадратных метров.

На фотографиях презентации показан интерьер с современной блочной мебелью, окрашенный в нейтральные цвета, что создает спокойную и комфортную атмосферу.

На кухне есть плита и духовка, так что вы можете приготовить полноценный праздничный ужин, а не просто что-то сварить или пожарить. Также имеются холодильник и раковина. В задней части автомобиля — ванная комната с душем.

Несмотря на выдвижные боковые секции, фургон оснастили и подъемной крышей. Как перегородки не пересекаются в сложенном состоянии — непонятно. Возможно, боковые секции просто не достают до стенок второго этажа, когда она сложена.

Действительно, площадь второго этажа составляет не 20, а 12,4 квадратных метра. Навес балкона оборудован подсветкой, поэтому засидеться там можно хоть до поздней ночи или утра.

Кроме того, окна кемпера могут менять степень прозрачности на случай, если люди захотят уединиться.

Цена такого Maxus Villa Edition в Китае составляет от 2,68 млн юаней, что в российских деньгах составляет… более 30 млн рублей! Стоит ли таких денег столь удобная и мобильная 2-комнатная квартира в два этажа площадью 32,4 квадратных метра? Возможно, их хватит на квартирку, дачку и домик у моря. Еще и на несколько машин останется.

Шкода намерена выпустить собственный кемпервэн? Возможно.

Фото, видео: SAIC