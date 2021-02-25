Уралы и снегоходы: на перевале Дятлова снимают новый фильм

Грузовики пройдут 1700 километров, в том числе по бездорожью. Дальше — еще 400 километров на снегоходах.

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В феврале 2021 года на печально известный перевал Дятлова на Северном Урале отправилась новая экспедиция.

В ее составе 16 человек, включая министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина и настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска отца Игоря Шестакова.

Инициаторами путешествия являются Минкультуры Челябинской области, Русское географическое общество, Минобороны РФ и оргкомитет армейских игр «Заря». Итогом проекта должен стать трехсерийный фильм. Название и дата премьеры пока неизвестны.

По задумке экспедиция начинается от проходной автомобильного завода «Урал» — девять полноприводных грузовиков этой марки проходят путь в 1700 км (в том числе по бездорожью) до берега реки Северная Тошемка. Там они выгружают оборудование и личный состав экспедиции и возвращаются в Миасс. К данному моменту этот этап уже позади — он завершился 23 февраля.

В течение следующих восьми дней участники передвигаются на снегоходах с грузовыми санями — им предстоит покорить перевал и преодолеть около 400 километров. В финале экспедиции, запланированном на начало марта, водители-испытатели Уральского завода вернутся за участниками, сообщает пресс-служба «Урала».

Цель проекта — познавательная: участники путешествия оценят всю сложность маршрута с точки зрения туристического назначения. Напомним, в феврале 1959 года на перевале с экстремальными климатическими условиями погибла группа из девяти опытных туристов под руководством Игоря Дятлова. Обстоятельства гибели до сих пор остаются загадкой.

В основе другого многосерийного фильма с участием грузовиков лежит вымышленная история, но картинка в сериале «Мастер» будет максимально близкой к кадрам реальных ралли-рейдов с участием КАМАЗов.

Фото: Автомобильный завод «Урал»