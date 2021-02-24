Сериал про «КАМАЗ-мастер»: официальный трейлер

Сначала покажут в онлайне, а позже — по телевидению.

Материалы по теме Сериал про «КАМАЗ-Мастер»: первые кадры

17 февраля в Набережных Челнах состоялся премьерный показ первой серии художественного сериала «Мастер», посвященного автоспортивной команде завода КАМАЗ. Премьеру приурочили к памятной для автогиганта дате — 45-летию со дня выпуска первого челнинского грузовика, которое отмечалось накануне.

На показ прибыл руководитель Art Pictures Vision Федор Бондарчук, а вместе с ним — режиссер многосерийной картины Степан Коршунов и актеры Линда Лапиньш и Ленар Гильмутдинов — те люди, которых мы увидим в кадре на протяжении восьми серий по 50 минут каждая. Фильм уже доступен к просмотру на платформе Premier, а позднее выйдет на канале НТВ, рассказала пресс-служба КАМАЗа.

В сериале обещается много экшена и приключений в антураже ралли-рейдов — как подчеркивали создатели картины, съемку старались вести так, чтобы картинка в кадре максимально соответствовала реальным гонкам.

Ранее руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин сообщал, что изначально планировался полнометражный фильм, но насыщенный сюжетными поворотами сценарий заставил пересмотреть концепцию с пользу сериала.

Видео: YouTube/PREMIER