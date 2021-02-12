Сериал про «КАМАЗ-мастер»: подробности и дата премьеры

Снимала команда Федора Бондарчука, будет восемь серий по 50 минут.

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Пресс-служба КАМАЗа раскрыла важные детали, касающиеся скорого выхода на экраны сериала «Мастер» о заводской спортивной команде. Снимала сериал компания Art Pictures Vision, которую возглавляет Федор Бондарчук. Изначально картина задумывалась как полнометражный фильм, но количество сюжетных поворотов оказалось таким, что решили сделать сериал, поделился руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин.

Сериал не будет документальным пересказом истории команды — это полностью художественная история, «пересечение производственной драмы и экшн-фильма», как говорит Бондарчук. Однако кадры гонок постарались воссоздать максимально точно, неотличимо от видео с реальных соревнований.

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Авторы сериала на три месяца поселились в Набережных Челнах, чтобы максимально вжиться в атмосферу и в определенном смысле стать частью команды. Зрителей ждет восемь серий по 50 минут каждая.

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Предпремьерный показ первой серии уже состоялся в Москве, а премьеру организуют 17 февраля в Набережных Челнах, прямо в цехе автомобильного завода. У главного конвейера будет возведена сцена с экраном, на премьере будут Бондарчук и актеры, задействованные в сериале (их имена пока не сообщаются), а зрителями станут камазовцы из разных подразделений автогиганта. Показ сериала для широкой аудитории (телеканал или стриминг также пока не указаны) начнется 18 февраля, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Ранее предполагалось, что премьера может быть организована в рамках старта ралли-марафона «Дакар» в январе 2021 года, но потом дату перенесли. На «Дакаре» команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь пьедестал почета в грузовом зачете.

Внезапных сюжетных поворотов камазовцам хватает и в реальной жизни — уже после финиша марафона один из грузовиков столкнулся с вертолетом.

Фото: Zuma/TASS