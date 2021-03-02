Mazda представила обновленный мотор e-Skyactiv X

Новый 2-литровый двигатель получат модели Mazda 3 и CX-30. Обновился и агрегат Skyactiv-G.

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Mazda обновила свой 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, добавив технологию мягкого гибрида. Мотор стал чуть мощнее и получил ряд новых функций, присущих мягким гибридам. В продаже машины с новой силовой установкой появятся в апреле. О выходе нового двигателя на российский рынок пока не сообщается.

Среди обновлений двигателя e-Skyactiv X — модифицированные поршни, обновленный блок управления, более высокая степень сжатия и измененная система синхронизации впускных клапанов. Результат — дополнительные 6 л.с. и 16 Нм. В итоге мотор имеет мощность 183 л.с. и 240 Нм.

Стартер-генератор двигателя с ременным приводом также оснащен новым ПО, которое увеличивает скорость реакции и обеспечивает более плавную передачу мощности.

В Mazda заявляют, что выхлоп двигателя e-Skyactiv X стал чище, а расход топлива меньше. Поставляться новый мотор будет как с механической, так и автоматической коробками, а также с передним или полным приводом.

Двигатель Mazda Skyactiv-G получил аналогичный ряд обновлений и название e-Skyactiv G.

О перспективных двигателях Мазды вы можете узнать здесь.

Фото: Mazda