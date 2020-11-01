Новые двигатели Mazda: первые подробности

Это будет рядный 6-цилиндровый мотор в трех вариантах, 4-цилиндровый агрегат и гибридная силовая установка с возможностью зарядки от сети.

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О новых силовых агрегатах компания рассказала в ходе финансового отчета за третий квартал 2020 года.

Mazda впервые заговорила о рядной «шестерке» в 2019 году. Тогда автопроизводитель заявил, что двигатель появится в период с 2020 по 2025 годы. Однако до сих пор компания держала разработку в секрете.

Как заявили представители Mazda, рядная «шестерка» будет устанавливаться на автомобили в конце 2022 года. При этом речь идет, по сути, о трех разных двигателях на одной «базе» — бензиновом, дизельном и Skyactiv X (бензиновый мотор без свечей зажигания). Устанавливаться моторы будут продольно, с приводом на все колеса. В презентации нет ни слова об оснащении этим агрегатом заднеприводных машин.

Согласно слухам, новый мотор планируется устанавливать на Мазду 6 следующего поколения, которое станет заднеприводным. Но, судя по новой информации, «шестерка» получит полный привод.

Новая гибридная силовая установка, которая, по сути, станет мягким гибридом (48 Вольт) на базе роторного двигателя тоже появятся в первой половине 2022 года. В презентации говорится, что в ней применена «мультиэлектрическая технология».

Можно предположить, что в модельном ряду Mazda до конца 2022 года новых автомобилей не появится — компания работает над новыми технологиями и откладывает их выпуск, пока инновационные продукты не будут полностью готовы.

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Фото: Mazda