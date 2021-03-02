Росстандарт показал новый знак «Фотовидеофиксация»

Сегодня Росстандарт опубликовал поправку к ГОСТ Р 52289–2019, описывающую внешний вид и правила применения нового информационного знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Таким образом, табличка с номером 8.23 становится знаком с номером 6.22, то есть кардинально новых знаков для обозначения камер, несмотря на новую редакцию ПДД, на дорогах не появится. С 1 марта изменился только юридический статус табличек «Фотовидеофиксация»: раньше они относились к знакам дополнительной информации, теперь — к информационным знакам.
А вот правила применения меняются: теперь можно оставить один предупреждающий знак на въезде в населенный пункт. Его ставят за 150–300 м до зоны контроля не только перед стационарной, но и перед передвижной камерой, а об остальных камерах на территории города вообще можно не предупреждать. Это значит, что все лишние таблички можно демонтировать, хотя о таких планах пока не слышно.
Ранее обсуждался новый вид знака — синий прямоугольник с белой камерой, но в итоге совместным решением Минтранса, института РосдорНИИ, ГИБДД России было решено сохранить установленные таблички и новых знаков не ставить для экономии бюджета, пишет «Коммерсант».
Указатель может быть трех типоразмеров: 300x600 мм, 350x700 мм и 450x900 мм, если он висит под другим знаком (хотя теперь это необязательно), то разрешена установка на любой высоте (раньше действовали ограничения).
- Менять правила потребовалось после того, как президент Владимир Путин раскритиковал стремление чиновников скрывать и прятать камеры, особенно на опасных участках. В результате были разработаны поправки к правилам и ГОСТам, вступившие в силу с 1 марта. Но насколько нововведения повысят информированность водителей, большой вопрос.
Изображение: Росстандарт
Фото: АГН «Москва»