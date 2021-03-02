Росстандарт показал новый знак «Фотовидеофиксация»

Интрига разрешилась — теперь мы знаем, как выглядит знак. Он не отличается от таблички «Фотовидеофиксация», но меняются правила его установки.

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Сегодня Росстандарт опубликовал поправку к ГОСТ Р 52289–2019, описывающую внешний вид и правила применения нового информационного знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Таким образом, табличка с номером 8.23 становится знаком с номером 6.22, то есть кардинально новых знаков для обозначения камер, несмотря на новую редакцию ПДД, на дорогах не появится. С 1 марта изменился только юридический статус табличек «Фотовидеофиксация»: раньше они относились к знакам дополнительной информации, теперь — к информационным знакам.

А вот правила применения меняются: теперь можно оставить один предупреждающий знак на въезде в населенный пункт. Его ставят за 150–300 м до зоны контроля не только перед стационарной, но и перед передвижной камерой, а об остальных камерах на территории города вообще можно не предупреждать. Это значит, что все лишние таблички можно демонтировать, хотя о таких планах пока не слышно.

Ранее обсуждался новый вид знака — синий прямоугольник с белой камерой, но в итоге совместным решением Минтранса, института РосдорНИИ, ГИБДД России было решено сохранить установленные таблички и новых знаков не ставить для экономии бюджета, пишет «Коммерсант».

Указатель может быть трех типоразмеров: 300x600 мм, 350x700 мм и 450x900 мм, если он висит под другим знаком (хотя теперь это необязательно), то разрешена установка на любой высоте (раньше действовали ограничения).

Менять правила потребовалось после того, как президент Владимир Путин раскритиковал стремление чиновников скрывать и прятать камеры, особенно на опасных участках. В результате были разработаны поправки к правилам и ГОСТам, вступившие в силу с 1 марта. Но насколько нововведения повысят информированность водителей, большой вопрос.



Изображение: Росстандарт

Фото: АГН «Москва»