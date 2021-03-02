Проект замахивается на международным масштаб — судя по всему, эту технику планируется продавать по всему миру.

Четыре бренда будут вместе работать над стандартизированными сменными батареями, которые будут применяться в элктромотоциклах и легких электромобилях. Компании уже подписали соответствующий меморандум о намерениях, а совместная разработка должна стартовать в мае текущего года.

Компании хотят увеличить жизненный цикл батарей, одновременно улучшая «дальнобойность» и устраняя неудобства, связанные с долгой зарядкой. Предполагается, что объединенные силы консорциума позволят быстро и недорого разработать типовую батарею, которую можно будет заменить новой на специальной станции в течение нескольких минут, то есть едва ли не быстрее, чем залить полный бак бензина.

Похожий стартап компании Yamaha, который называется Gogoro, позволяет и вовсе сменить батарею на электроскутере за несколько секунд. У проекта уже порядка 2000 станций, однако все они сосредоточены на Тайване — пока масштаб далек от глобального, пишет Yalopnik. Кроме того, Yamaha вместе с Honda, Kawasaki и Suzuki участвовала в еще одном азиатском проекте стандартизации батарей — в середине 2019 разработка была запущена в Японии, но дело кончилось ничем.

У нового союза Honda, Yamaha, KTM и Piaggio планы более амбициозные — судя по всему, технику со сменными батареями планируется продавать по всему миру.

А пока в преддверии мотосезона можно ознакомиться с новинками, подходящими начинающему райдеру.

Фото: Honda