Новинка составит серьезную конкуренцию кемперу Volkswagen California.

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Стоимость новой версии Zafira Life для путешествий в Германии составит от 44 499 евро, или 4 млн рублей в переводе на российскую валюту. За эти деньги версия Crosscamp оснащается кухней, шкафами и умывальником.

Переоборудованный немецкой компанией минивэн получил газовую плиту, которая питается от 1,8-килограммового баллона, отдельный аккумулятор для жилого пространства и съемный контейнер для хранения вещей.

В машине также есть холодильник объемом 13 литров, который можно установить между передними креслами. Кроме того, второй ряд сидений может трансформироваться в кровать размером 140×200 см, а еще одна кровать размером 120×200 см находится под подъемной крышей минивэна.

Среди систем безопасности и помощи водителю есть ассистенты удержания в полосе движения и помощи при трогании с места, системы предупреждения о риске лобового столкновения и помощь при экстренном торможении.

Также есть функция распознавания усталости водителя и распознавания дорожных знаков. Не обошлось без полуадаптивного круиз-контроля, информационно-развлекательной системы с функцией интеграции смартфона, двухзонного климат-контроля, обогрева передних сидений и многих других вещей.

Среди опций — камера заднего вида, система Park Pilot, помогающая парковаться, система контроля тяги IntelliGrip, проекционный дисплей и система OpelConnect.

Предлагаем вам полюбоваться технологичным китайским кемпером, цена которого составляет... 30 млн рублей!

Фото: Opel